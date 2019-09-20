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Пятов: Гвардиола сказал после матча Лиги чемпионов, что я лучший

21:43 99 Читати українською
Пятов: Гвардиола сказал после матча Лиги чемпионов, что я лучший
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что именно ему сказал наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
Габриэл Жезус 76’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган
76’ Габриэл Жезус

"Могли бы игроки Шахтера выступать за Манчестер Сити? Конечно, могли бы, почему нет? Любой игрок может. Вон Зинченко доказал, что можно играть и защитника. Все-таки Сити является Сити, но можно было с ними и лучше. забили бы мы гол – уже по-другому игра сложилась. А так нам нужно было идти вперед, а они нас ловили на контратаках.

Гвардиола: Пятов – один из лучших вратарей в мире

О чем спросил бы Гвардиолу? Я вот с ним пообщался немного. Он мне сказал: "Ты хорошо ногами играешь, я знаю это, мы готовились. Ты лучший", – поделился Пятов в передаче Трендец.

Напомним, Шахтер уступил Манчестер Сити (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Шахтер - Манчестер Сити Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер
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