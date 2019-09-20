Пятов: Гвардиола сказал после матча Лиги чемпионов, что я лучший

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что именно ему сказал наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

"Могли бы игроки Шахтера выступать за Манчестер Сити? Конечно, могли бы, почему нет? Любой игрок может. Вон Зинченко доказал, что можно играть и защитника. Все-таки Сити является Сити, но можно было с ними и лучше. забили бы мы гол – уже по-другому игра сложилась. А так нам нужно было идти вперед, а они нас ловили на контратаках.

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О чем спросил бы Гвардиолу? Я вот с ним пообщался немного. Он мне сказал: "Ты хорошо ногами играешь, я знаю это, мы готовились. Ты лучший", – поделился Пятов в передаче Трендец.

Напомним, Шахтер уступил Манчестер Сити (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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