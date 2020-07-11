Пятов: Если Шахтер выиграет Лигу Европы и пропустит в каждом матче, я буду только счастлив

Капитан "горняков" настроен достичь второго еврокубкового успеха в своей карьере даже ценой отсутствия "сухих" матчей.

Напомним, 10 июля Шахтер узнал сетку соперников в Лиге Европы 2019/20 в случае преодоления Вольфсбурга в 1/8 финала. Первая встреча завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперников

"Если мы выиграем Лигу Европы и пропустим в каждом матче, я буду только счастлив! Конечно, я – голкипер и хочу держать ворота на замке, как всякий другой. Игра на ноль для вратаря – лучший показатель его выступлений. Впрочем, я также понимаю, что стандарты в Европе значительно выше, чем в Украине, и труднее оставить ворота сухими. Иногда я сам виноват, время мои товарищи по команде, однако это наша коллективная проблема. Поэтому, дай Бог, мы наконец сможем не пропустить в ближайших матчах", – передает слова Пятова официальный сайт Шахтера.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут