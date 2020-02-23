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Пятов: Десна не зря находится так высоко

12:45 28 Читати українською
Пятов: Десна не зря находится так высоко
Андрей Пятов / Фото из открытых источников

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против Десны.

 

"Мы их (Десну – прим.) хорошо знаем. У них состав не сильно изменился, лишь несколько новых людей. Десна – хорошая команда, которая не зря находится столь высоко. У них задачи стоят серьезные, поэтому наш соперник будет очень мотивирован.

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Мы прошли сборы, мы готовы. У нас не 11 игроков, а 27, поэтому у тренерского штаба хватает людей для выбора состава", – сказал Пятов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, сегодня, 23 февраля, Шахтер проведет свой первый поединок во второй части сезона УПЛ против Десны. Начало матча в 17:00 на стадионе Металлист в Харькове.

Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ

blog_ava
Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ
08:00
398
Теги
Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер Десна Десна Шахтер - Десна
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