"Де Дзерби пришел и сломал мне мозг, в хорошем смысле. Я не видел, чтобы так кто-то играл в футбол. Он верит в свой футбол, навязывает это.

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Он сам говорит: "Я в шоке! Не ожидал, что вы за месяц так легко воспримете то, что я хочу". Ему нравится играть против сильного соперника, который будет прессинговать. Он – футбольный маньяк, в хорошем смысле", – сказал Пятов в комментарии BurBuzz.

Добавим, что Де Дзерби уже провел два официальных матча во главе Шахтера – против Ингульца (2:1) и Львова (3:0). Уже 3 августа итальянца ждет экзамен в ЛЧ с Генком.

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