"Были проблемы со спиной. Наверное, впервые такие серьезные – больше недели никогда не пропускал. Ничего, я сделал определенные процедуры. Я готов.

Пятов рассказал о целях с Шахтером и сборной Украины, вспомнив пример Буффона

Никто не отдает так просто место. Я сказал, что буду бороться. Конкуренция – это плюс для сборной. Если все три вратаря подойдут к Евро готовыми, то сборная от этого только выиграет", – сказал Пятов в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, для 36-летнего кипера Евро-2020 станет последним в карьере – ранее игрок заявил о завершении выступлений за сборную после континентального первенства.

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