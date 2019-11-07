Пятов: Бразильцы могли и по лицу дать

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов вспомнил, кто был самым жестким игроком на тренировках "горняков".

"Степаненко, тут ничего не скажешь. Был Вова Езерский, Артем Федецкий. У нас были зарубы. И Езерский, и Федецкий с бразильцами заводились. Действовали жестко, но справедливо.

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Были разные ситуации, но без этого не бывает футбола. Должна быть здоровая конкуренция, должны быть эмоции. На бразильцев одного Вовы Езерского хватало – боялись все. Но бразильцы тоже могли, не скажу кто, и по лицу дать. Однако до капоэйры дело не доходило", – рассказал Пятов в программе Трындец.

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