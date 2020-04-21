Пятов – о заработанном пенальти в матче Лиги чемпионов: Так и не понял, почему он меня ударил в голову

Капитан "горняков" вспомнил резонансный эпизод из матча Динамо Загреб – Шахтер, в котором он заработал 11-метровый на последних секундах игры.

Напомним, уже в компенсированное время матча 4-го тура ЛЧ Пятов пошел на стандарт в штрафную Динамо Загреб и заработал пенальти. Тете реализовал 11-метровый и принес "горнякам" ничью.

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"Идешь на угловой. И если с тобой персонально кто-то играет, то почему нападающий не провоцирует, не цепляется, не "рисует" пенальти? Тем более, сейчас VAR ввели, можешь заставить игрока, чтобы он тебя "затоптал" со злости. А судья посмотрит и скажет: "О, действительно, это же пенальти!".

И тут я оказался в такой же ситуации. Но в этом эпизоде я вообще не понял, зачем соперник меня локтем в голову ударил! Я вообще за спиной у него бежал. А он развернулся и так нагло "дал" мне в висок.

Должен ли был я сам пробивать? Нет, это был не мой пенальти", – рассказал Пятов в эфире Цыганык Live.

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