Пятов – о своих сериях пенальти: Выиграл только против Динамо

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов не считает послематчевые пенальти своим козырем.

"Я проиграл все серии пенальти, кроме одной. Серьезно. Выиграл только против Динамо в 1/4 финала Кубка Украины (сезон 2018/19 – премичание) – одна из первых для меня за всю историю. У меня против Динамо было серий 5-6 послематчевых. Там 2 отобью – наши не забьют 3. Всегда чего-то не хватало.

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Однажды играли в Польше на товарищеском турнире, я сам подошел бить. Мы проиграли со счетом 14:15. До меня очередь едва во второй раз не дошло. Но я свой удар забил. Когда перед тобой вратарь, совсем по-другому, ответственность, кажется, что ворота меньшими становятся", – сказал Пятов в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, Пятов перешел в Шахтер в 2007 году из полтавской Ворсклы. С тех пор голкипер провел за дончан 453 матча во всех турнирах, в 211 из них оставив свои ворота "сухими".

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