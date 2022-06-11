"Когда-то я даже мечтать о таком не мог. Но впоследствии понял, что мечты сбываются, если правильно все делать, правильно готовиться. Считаю, что заслужил это.

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Сегодня было такое чувство, будто я первый матч играл за сборную. У меня была дрожь, я понимал, что я сконцентрирован и готов сегодня сыграть. Мы победили. Очень счастлив, что так случилось в моем последнем матче.

Это еще раз доказывает, что у нас в сборной настоящая семья. Я очень благодарен игрокам и всему персоналу. Болельщики – это наша сила, единство", – сказал Пятов в эфире ТК Футбол.

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