"Мхитарян – профессионал, в Шахтере он бегал больше всех. Я уверен, у него осталось ощущение, что он всегда голодный и всегда чувствует, что надо добавлять и добавлять. Это его огромный плюс, и он показывает это на поле.

Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы

Конечно, нам нужно внимательно за ним следить, потому что он перемещается по всему полю. Я очень давно не видел Мхитаряна и буду очень рад его увидеть, надеюсь, все у него будет хорошо, но не с нами. В команде соперников еще остался Джеко, с которым мы пересекались несколько лет назад. Дело не в том, изменился состав у Ромы или нет. Есть конкретная задача – пройти дальше. Будет битва", – резюмировал Пятов в комментарии каналу "Футбол".

Добавим, что поединок Рома – Шахтер состоится сегодня (11 марта) в 22:00, ответный матч в Киеве – ровно через неделю.

Битва философских школ, козырь в рукаве Каштру и конец дилеммы вратаря – итальянские СМИ анонсировали матч Рома – Шахтер