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Пятов – о назначении капитаном Шахтера: Ничего не изменилось

17:31 76 Читати українською
Пятов – о назначении капитаном Шахтера: Ничего не изменилось
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал свое назначение капитаном "горняков".

"Ничего не изменилось. Ответственность, конечно, добавилась. А так мы и до этого были 3-4 капитана. Главное, на поле каждый должен заниматься своим делом.

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У нас есть опытные ребята в каждой линии. Степаненко и Тайсон должны помогать команде, как и было до этого", – сказал Пятов в комментарии Football news.

Напомним, раньше капитаном "горняков" был Тайсон. Однако после ряда неоднозначных поступков бразилец потерял этот статус. Недавно генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил, что Пятов стал новым капитаном донецкой команды.

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