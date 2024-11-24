Тоттенхэм повел в счете на 13-й минуте: Кулусевски выцарапал мяч на правом фланге атаки и заметил забегание Мэддисона за спину Стоунзу. Точная передача и элегантный удар в касание – 0:1! А на 20-й Джеймс оформил дубль, классно разыграв комбинацию с Соном и перебросив Эдерсона.

Манчестер Сити получил 0:4 от Тоттенхэма на Этихаде – Гвардиола пережил исторический позор

На старте второй половины "шпоры" сделали преимущество разгромным. Соланке получил передачу на правом краю штрафной и дождался подключения Порро, который в касание пробил в дальний верхний угол. А в компенсированное время Тоттенхэм добил соперника – Вернер выкатил Бреннану Джонсону на пустые ворота. 0:4 – пятое поражение для Ман Сити во всех турнирах и первая провальная серия в карьере Гвардиолы.