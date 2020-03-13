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Пятеро представителей Сампдории подхватили коронавирус

20:27 59 Читати українською
Пятеро представителей Сампдории подхватили коронавирус
Игроки Сампдории / твиттер ФК Сампдория

Форвард Сампдории Маноло Габьядини стал не последним в клубе, кто подхватил коронавирус COVID-19.

Тесты на коронавирус Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонио ла Гумины, Мортена Торсби и врача Сампдории Амедео Балдари показали положительный результат, информирует официальный сайт генуэзцев.

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Отмечается, что все они уже изолированы. Добавим, что вчера стало известно, что нападающий Сампдории Маноло Габьядини подхватил коронавирус.

Напомним, чемпионат Италии остановили из-за пандемии коронавируса. Опасную болезнь обнаружили у некоторых представителей Серии А.

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