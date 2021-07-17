На вечерней тренировке сразу 5 игроков Шахтера не смогли заниматься в основной группе команды, сообщает официальный сайт клуба.

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Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили, Витао и Марлос тренировались отдельно от команды. Ожидается, что они вернутся в общую группу в ближайшие дни. Интересно, что вместе с первой командой тренировались и несколько воспитанников клубной академии.

К слову, Шахтер в прошлом сезоне остался без трофеев. Новый сезон "горняки" начнут 24 июля матчем с Ингула, начало в 19:30.

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