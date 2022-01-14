Энди Коул: 24', 37', 53', 65', 89'

4 марта 1995, Манчестер Юнайтед – Ипсвич 9:0

"Мы стали первой командой, победившей в Премьер-Лиге со счетом 9:0, а я – первым, кто забил пять голов в одном матче. Мы стремились завоевать титул и тренер сказал, что мы должны забить столько голов, сколько сможем. Премьер-Лига – самый трудный турнир в мире, поэтому такое достижение казалось нереальным", – вспоминал тот мартовский матч нападающий МЮ, который как раз в 1995-м перебрался на "Олд Траффорд" из Ньюкасла. Впрочем, титул команда сэра Алекса Фергюсона не завоевала, уступив Блэкберну всего один пункт. Если бы не поражение именно Ипсвичу в первом круге (2:3), то у Юнайтед были все шансы не допустить сенсацию команды Кенни Далглиша.

On this day in 1995, Andy Cole scored 5️⃣ as #MUFC thumped Ipswich 9️⃣-0️⃣ to record the biggest win in @PremierLeague history... pic.twitter.com/6cudbnNYSF — Manchester United (@ManUtd) March 4, 2018

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Алан Ширер: 30', 33', 42', 81', 84'

19 сентября 1999, Ньюкасл – Шеффилд Уэнсдей 8:0

Побоище Шеффилд Венсдей запомнилось тем, что это была первая домашняя игра сэра Бобби Робсона в качестве наставника Ньюкасла. А еще тот разгром оказался едва ли не единственным светлым пятном для "сорок" в неудачном сезоне (итоговая 11 позиция в АПЛ). И состоялся он только в 8 туре. В предыдущих семи поединках Ньюкасл ни разу не победил и шесть раз проиграл! Два из пяти голов в этом матче на "Сент-Джеймс Парк" Алан Ширер забил с пенальти.

Джермейн Дефо: 51', 54', 58', 69', 87'

22 ноября 2009, Тоттенхэм – Уиган 9:1

Следующего пента-трика пришлось ждать десятилетие. Еще один нападающий сборной Англии поиздевался над андердогом – Дефо забивал только после перерыва, а первые три гола оформил за 7 минут. Тогдашний наставник Уигана Роберто Мартинес по-особому отреагировал на разгром своей команды: "Результат не нормальный, но меня не волнует окончательный счет. Меня больше волнует то, насколько мы были наивными. Мы станем сильнее благодаря этому. Подобные ситуации очень поучительны".

Димитар Бербатов: 2', 27', 47', 62', 70'

27 ноября 2010, Манчестер Юнайтед – Блэкберн 7:1

Прошло 15 лет, и второй игрок МЮ оформил пента-трик. Болгарин Димитар Бербатов выдал невероятный сезон и стал самым лучшим бомбардиром команды с 20 голами. После сентябрьского хет-трика в ворота Ливерпуля болгарин не мог отличиться в 9 турах подряд. Прорвало Бербатова именно в игре с Блэкберном.

Серхио Агуеро: 42', 49', 50', 60', 62'

3 октября 2015, Манчестер Сити – Ньюкасл 6:1

После поражений в двух предыдущих турах "горожане" уничтожили Ньюкасл, в свое время оказывавшийся в роли команды, игрок которой оформил пента-трик. Парадоксально, но гости открыли счет. Однако дальше было шоу Серхио Агуэро. Аргентинец забил свои 5 голов всего за рекордные 20 минут. Агуэро только девять раз прикоснулся к мячу в промежутке с 42-й до 62-й минут, забив при этом пять голов. Более того, Кун мог установить абсолютный рекорд, но Мануэль Пеллегрини снял подопечного с игры сразу после пятого взятия ворот. Как объяснил тренер потом, из-за повреждения.