Пятенко назвал наибольшую опасность для Динамо перед финалом Кубка Украины

Известный украинский наставник Владимир Пятенко поделился мыслями о последних неудачах "бело-синих".

"По накалу получилась не та игра, которую все ждали. Шахтер свою главную задачу решил и ниже своей планки опуститься не мог. Что касается Динамо, то бросилось в глаза, что в критической ситуации киевлянам никем усиливать игру. Сложилось впечатление, что Шахтер даже больше хотел выиграть, чем Динамо. Запомнилось, как Соломон в безнадежных, казалось бы, ситуациях падал и буквально выгрызал мяч у оппонентов. А вот "бело-синие" были инертными и какими выхолощенными...

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Возможно Динамо пожертвовало этим поединком, держа в голове финал Кубка Украины, а затем и фактически стыковой матч с Зарей. Особенно, если учитывать, с какими кадровыми проблемами столкнулись киевляне. Но даже это не может служить оправданием многочисленных ошибок, особенно в обороне. И с турнирной точки зрения давать шанс Заре выйти на шаг вперед в погоне за серебром, не совсем правильно.

Добавит ли поражение от Шахтера какой-то спортивной злости Динамо в финал Кубка Украины? Не знаю... Если неудача в матче с Десной киевлян не разозлила, то сколько им еще нужно таких вот фиаско, чтобы как следует завестись? Нужно знать внутреннюю кухню, чтобы понимать, что происходит в коллективе. Динамо сейчас может попасть в глубокую психологическую яму – в этом самая большая опасность перед кубковым поединком в Харькове.

Фаворитом турнира, с точки зрения психологии, считаю Ворсклу. В остальном – 50 на 50, ведь у полтавчан также кадровые проблемы. Но у Ворсклы есть уникальный шанс второй раз в своей истории отвезти трофей в Полтаву", – сказал Пятенко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, в случае сегодняшнего триумфа Зари над Александрией команда Скрипника может сместить Динамо со второго места. А уже в ближайшую среду, 8 июля, Динамо сойдется в финальном противостоянии за Кубок Украины с Ворсклой. Начало матча в 21:30.

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