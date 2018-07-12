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Пьяный россиянин жестоко избил украинца из-за вылета России с ЧМ-2018

18:23 236 Читати українською
Пьяный россиянин жестоко избил украинца из-за вылета России с ЧМ-2018
Болельщики России / Фото из соцсетей

В турецком отеле пьяный российский болельщик отправил в кому украинца из-за вылета России с ЧМ-2018.

Украинского отдыхающего из Запорожья в Турции жестоко избил россиянин из-за проигрыша российской сборной на чемпионате мира-2018. Сейчас украинец пятый день находится в коме, сообщает obozrevatel.

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По информации издания, лицо россиянина установлено, суд Анталии принял решение о запрете подозреваемому покидать территорию страны и уплатить штраф в размере 800 долларов.

Напомним, на стадии 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России потерпела поражение от Хорватии (2:2, пен. 3:4) и покинула турнир.

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ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Россия - Хорватия Россия Россия
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