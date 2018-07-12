Пьяный россиянин жестоко избил украинца из-за вылета России с ЧМ-2018

В турецком отеле пьяный российский болельщик отправил в кому украинца из-за вылета России с ЧМ-2018.

Украинского отдыхающего из Запорожья в Турции жестоко избил россиянин из-за проигрыша российской сборной на чемпионате мира-2018. Сейчас украинец пятый день находится в коме, сообщает obozrevatel.

ЧМ-2018: в Санкт-Петербурге ограбили болельщика из Пакистана на 11 тысяч долларов США

По информации издания, лицо россиянина установлено, суд Анталии принял решение о запрете подозреваемому покидать территорию страны и уплатить штраф в размере 800 долларов.

Напомним, на стадии 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России потерпела поражение от Хорватии (2:2, пен. 3:4) и покинула турнир.

"У нас – екс-гравці збірної України, які вболівають за Росію". Костянтин Андріюк – про хайп на Хорватії і наш менталітет