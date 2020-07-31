Пьяный Брозович устроил дебош в больнице – звезду Интера успокоила только полиция

Хавбек Интера Марцело Брозович в который раз отличился скандалом за пределами поля.

Хорват в нетрезвом виде устроил настоящий дебош в отделении скорой помощи, сообщает Football-italia со ссылкой на ANSA.

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Брозович появился в больнице с 42-летним другом, который получил незначительную травму ноги. Игрок Интера требовал пропустить его без очереди, хотя впереди были люди с большими проблемами. Начался шум, из-за которого пришлось вызвать полицию – именно ей и удалось успокоить Марцело. На следующий день 27-летний полузащитник снова прибыл в больницу, чтобы попросить прощения за свой поступок.

К слову, Брозович далеко не впервые имеет проблемы с законом из-за своей тяги к алкоголю. Несколько недель назад его лишили водительских прав на два года за вождение в нетрезвом состоянии.

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