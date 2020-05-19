"Пьяные фанаты приезжали на "Жигули", кричали маты – это запомнилось": защитник Динамо вспомнил, как играл в селе

Защитник киевлян Денис Попов рассказал о выступлениях на любительском уровне.

"Относительно выступлений за село... Помню – после матча все старики едут пиво пить, отдыхать. Пьяные болельщики приезжали на "Жигули". Затем кричали маты – вот это мне запомнилось. У нас не было раздевалки – мы переодевались на открытом пространстве.

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На выезды "катали" своими машинами. 3-4 штуки. Села же рядом. Но к нашему футболу нет такого внимания. Как-то приехал с Георгием Цитаишвили зимой. Мой тренер взял нас на футзал. Мы такой фейерверк крутили... Все сразу поняли – кто мы и что мы. Это было года два назад.

Нас все узнали: здоровались, удачи желали. Он тогда пачку забил, я – пару хороших голов. В нападении играли. Хоть я и защитник, но не возвращался. Были там и хорошие ребята. Не помню, как этого парня зовут. Мы оба играли на позиции нападающего и выделялись. А потом он бах-бах-бах, и поплыл. Где он сейчас – не знаю", – сказал Попов в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Попов – воспитанник киевского клуба. За первую команду Динамо в официальном матче дебютировал год назад – 13 апреля 2019-го в поединке против Мариуполя. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. В 2019 году под руководством Александра Петракова победил на молодежном чемпионате мира.

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