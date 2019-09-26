Пьянствовал, сел за руль – выбыл до конца сезона: капитан Дерби Каунти попал в больницу, а его партнеры – под суд

Алкоголь вредит здоровью и репутации – в этом убедились игроки Дерби Каунти после жуткого ДТП.

24 сентября игроки Дерби Каунти собрались на традиционном командном ужине. После завершения трапезы трое футболистов решили продолжить банкет, среди них – капитан команды Ричард Киог, хавбек Мейсон Беннетт и форвард Том Лоуренс, сообщает Daily Mail.

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Игроки решили, что несколько кружек пива им не помешают, но не рассчитали свои возможности. В итоге трио покинуло заведение поздней ночью, а Лоуренс решил, что он в состоянии исполнить роль таксиста и развезти своих друзей по домам.

К сожалению, поездка была недолгой. Преградой для автомобиля Range Rover Лоуренса стал уличный фонарь, в который футблисты врезались.

Ричард Киог

К счастью, все остались живы, но далеко не целы. 33-летний Киог, который находился на заднем сиденье, получил серьезную травму колена, и, вероятно, больше не сыграет в нынешнем сезоне. Лоуренс и Беннетт отделались испугом и повестками в суд, где их будут обвинять в вождении в нетрезвом состоянии.

В клубе пообещали применить санкции к горе-тусовщикам, но о каком именно наказании идет речь – не сообщили.

После 8-ми туров Чемпионшипа Дерби Каунти находится на 18-й строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь 8 очков. Более пахнет "перегаром", чем путевкой в ​​АПЛ.

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