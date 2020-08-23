Пьянич заболел коронавирусом

Босниец сдал положительный ПЦР-тест на наличие COVID-19 в организме, сообщает официальный сайт Барселоны.

Большой Пьянич: звездный новичок Барселоны организовал праздник по случаю трансфера – танцевал и плакал

Игрок уже находится в режиме самоизоляции. Именно поэтому Пьянич прибудет в Барселону только через 15 дней.

Напомним, Ювентус и Барселона обменялись полузащитниками – в Турин отправился Артур за 72 млн евро, а в обратном направлении отправился Пьянич за 60 млн.

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