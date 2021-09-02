Босниец прибудет в Стамбул сегодня, чтобы подписать контракт с местным Бешикташем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Пьянич отказался переходить из Барселоны в Зенит – хавбек рискует потерять часть зарплаты

Отмечается, что Пьянич не намерен провести полгода вне команды в Барселоне. Стороны согласовывают детали по выплате зарплаты. Интересно, что уже согласована дата прохождения медосмотра боснийцем.

К слову, Пьянич перебрался в "блаугранас" летом 2020 года и сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену. В текущей кампании Куман не рассчитывает на хавбека, не выпустив его еще ни разу на поле.

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