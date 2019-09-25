Пьянич стал очередной жертвой оскорблений из-за происхождения в Серии А

Фанаты Брешии отличились отвратительным поступком по отношению к полузащитнику туринского Ювентуса Миралему Пьяничу в 5-м туре итальянской Серии А.

Хавбек сборной Боснии и Герцеговины был оскорблен на национальной почве, сообщает Football Italia.

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Группа фанатов Брешии по ходу матча скандировала zingaro в адрес Пьянича, когда тот прикасался к мячу. С итальянского это слово переводится, как "цыган". Это обычное оскорбление игроков с Балкан из уст радикальных итальянских болельщиков.

К слову, Миралем Пьянич ответил на оскорбления с трибун наилучшим образом. На 63-й минуте босниец, выросший в Люксембурге, классным выстрелом забил победный мяч в ворота "ласточек".

Напомним, что старт сезона 2019/20 в итальянской Серии А пока сопровождается скандалами. В частности, Ромелу Лукаку, Франк Кессье и Эстеван Дальбер подверглись расистским оскорблениям.

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