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Пьянич стал очередной жертвой оскорблений из-за происхождения в Серии А

17:31 39 Читати українською
Пьянич стал очередной жертвой оскорблений из-за происхождения в Серии А
Миралем Пьянич / LaPresse

Фанаты Брешии отличились отвратительным поступком по отношению к полузащитнику туринского Ювентуса Миралему Пьяничу в 5-м туре итальянской Серии А.

4’ Альфредо Доннарумма
 
Джон Карлос Чансельор 40’
Миралем Пьянич 63’
4’ Альфредо Доннарумма
40’ Джон Карлос Чансельор
63’ Миралем Пьянич

Хавбек сборной Боснии и Герцеговины был оскорблен на национальной почве, сообщает Football Italia.

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Группа фанатов Брешии по ходу матча скандировала zingaro в адрес Пьянича, когда тот прикасался к мячу. С итальянского это слово переводится, как "цыган". Это обычное оскорбление игроков с Балкан из уст радикальных итальянских болельщиков.

К слову, Миралем Пьянич ответил на оскорбления с трибун наилучшим образом. На 63-й минуте босниец, выросший в Люксембурге, классным выстрелом забил победный мяч в ворота "ласточек".

Напомним, что старт сезона 2019/20 в итальянской Серии А пока сопровождается скандалами. В частности, Ромелу Лукаку, Франк Кессье и Эстеван Дальбер подверглись расистским оскорблениям.

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Ювентус Ювентус Италия Миралем Пьянич Миралем Пьянич Брешия Брешия футбольные фанаты Брешия - Ювентус
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