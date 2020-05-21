Пьянич согласовал контракт с Барселоной, отбросив вкусное предложение ПСЖ, – MD

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич определился, где продолжит карьеру. Желание играть с Месси перевесило все.

Пьянич решил перейти в Барселону и окончательно согласовал с каталонцами личный контракт. Босниец будет получать такую ​​же зарплату, которую имеет в Ювентусе, сообщает Mundo Deportivo.

Миралемом активно интересуется ПСЖ. Спортивный директор парижан Леонардо предлагал хавбеку контракт с солидным повышением зарплаты. Однако ПСЖ опоздал и услышал от Пьянича однозначный ответ: "Я перейду только в Барселону".

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Босниец считает, что футбол Барселоны подходит ему лучше всего. Он мечтает играть рядом с Месси, потому варианты с переходом в ПСЖ, Челси и Манчестер Юнайтед даже не хочет рассматривать.

Барселона также была очень заинтересована в приглашении Пьянича. По мнению руководства, он будет иметь положительное влияние на атмосферу в раздевалке и поможет развиваться молодым талантам.

Пьянич защищает цвета Ювентуса с 2016 года, а до этого выступал за Рому, Лион и Метц. В нынешнем сезоне Серии А босниец провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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