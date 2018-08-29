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Пьянич: Раньше штрафные в Ювентусе исполняли я и Дибала, теперь это работа Роналду

06:00 3 Читати українською
Пьянич: Раньше штрафные в Ювентусе исполняли я и Дибала, теперь это работа Роналду
Миралем Пьянич и Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич рассказал, какие изменения можно ожидать в игре туринцев с приходом Криштиану Роналду.

"Криштиану теперь с нами, это человек, который в последние годы демонстрировал, что он лучший в мире.

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Раньше, когда мы отрабатывали штрафные на тренировках, выбор был между мной и Дибалой. Теперь это 100% будет Криштиану. Он отличный исполнитель штрафных ударов", – цитирует Пьянича Daily Mail.

Напомним, после 2-х туров чемпионата Италии Ювентус возглавляет турнирную таблицу с максимальным количеством очков. Криштиану Роналду еще не отмечался в Серии А.

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