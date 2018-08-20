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Пьянич подпишет с Ювентусом новый 5-летний контракт

19:14 21 Читати українською
Пьянич подпишет с Ювентусом новый 5-летний контракт
Миралем Пьянич / Фото: соцсети

Хавбек Ювентуса Миралем Пьянич останется в Турине до 2023 года.

Туринский Ювентус и Миралем Пьянич согласовали детали нового контракта, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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"Старая синьора" предложила боснийцу контракт до 2023 года, предыдущий был действителен до 2021 года.

Зарплата футболиста, согласно условиям договора, составит 6,5 млн евро в год.

Миралем Пьянич стал игроком Ювентуса перед сезоном 2016/17.

Теги
Ювентус Ювентус Италия Миралем Пьянич Миралем Пьянич
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