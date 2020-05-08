Пьянич определился относительно предложения Барселоны – каталонцы продолжают торговаться

Барселона и Ювентус готовят громкий трансфер на лето.

Звезда Ювентуса Миралем Пьянич согласился на предложение присоединиться к каталонскому клуба, сообщает gazzetta.it.

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Осталось только клубам договориться между собой, а здесь не все так просто. Юве не против обменять 30-летнего боснийца на хавбека Барсы Артура. Но в лагере "блаугранас" имеют другие планы на бразильца и готовы предложить "Старой Синьоре" Ивана Ракитича и Артуро Видаля.

В нынешнем сезоне Серии А Пьянич провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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