Как и ожидалось, полузащитник Миралем Пьянич расторг контракт с Барсой и попробует свои силы в Шардже из ОАЭ.

О переходе хавбека сборной Боснии и Герцеговины Шарджа сообщила в клубном Twitter. Соглашение рассчитано на 2 года с опцией продления.

Барселона сможет досрочно попрощаться с Левандовски, зарплата каждый сезон будет разной – известны детали контракта поляка

Ради перехода в клуб из ОАЭ Миралем Пьянич расторг контракт с "сине-гранатовыми", который действовал еще 2 года. При этом хавбек отказался от какой-либо компенсации. Соответственно, к Шардже босниец перебрался на правах свободного агента.

Сезон 2021/22 Пьянич провел на правах аренды в Бешикташе (26 матчей, 4 ассиста). В 2020 году Миралем перешел в Барселону из Ювентсуса за 60 миллионов евро, но не смог закрепиться в испанском гранде. Ранее полузащитник защищал цвета Ромы и Лиона, а теперь будет противостоять Андрею Ярмоленко и Сергею Реброву в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Привычки Абрамовича никуда не исчезли, МЮ стал "спонсором", только 2 клуба бросили вызов АПЛ – топ-10 трансферов лета