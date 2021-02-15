Пьянич не может объяснить провал в Барселоне – 60-миллионный новичок не сделал ни одного результативного действия
Полузащитник Миралем Пьянич обеспокоен своим нынешним статусом в Барселоне.
"Я стабильно играл во всех предыдущих клубах, со всеми тренерами, которые у меня были. Такой ситуации со мной никогда не случалось. Конечно, это непросто, я принимаю это с большим трудом.
Дембеле продолжает "высасывать" деньги из Барселоны – 5 млн евро за 9 минут на поле
У меня нет точных причин, по которым я не получаю ожидаемого игрового времени. Я продолжаю работать, ведь вы должны уважать решения других, даже если вы не согласны. Я хочу оставить свой след в этом клубе", – цитирует Пьянича Goal.
Напомним, летом Барселона приобрела хавбека у Ювентуса за 60 млн евро. Босниец провел 24 матча в текущем сезоне (в основном выходы на замену), однако пока не сделал хотя бы одно результативное действие.
Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх