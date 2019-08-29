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Пьянич может оказаться в Баварии

10:46 61 Читати українською
Пьянич может оказаться в Баварии
Міралем Пьянич / ФК Ювентус

Бавария рассматривает возможность подписания хавбека Ювентуса Миралема Пьянича.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич может продолжает карьеру в Баварии. Чемпион Германии размышляет над подписанием 29-летнего центрхава сборной Боснии и Герцеговины, информирует Tuttosport.

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Сумма потенциального трансфера оценивается в 80 млн евро. Ранее мюнхенцы стремились подписать полузащитника Эспаньола Марка Року, но теперь рассматривают вариант и с Пьяничем, которым также интересовался французский ПСЖ.

Контракт Пьянича с Ювентусом истекает 30 июня 2023 года. Босниец выступает за туринцев с лета 2016-го и стал трехкратным чемпионом Италии.

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