Пьянич категорически открестился от перехода к Шевченко
Полузащитник Бешикташа Миралем Пьянич не настроен менять клубную прописку в сезоне.
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"В Бешикташе у меня все хорошо, я здесь счастлив. До сих пор я мало играл, поскольку долгое время был травмирован. Но теперь я вернулся и намерен остаться здесь до конца сезона", – цитирует Пьянича Tuttosport.
Напомним, полузащитник принадлежит Барселоне, а за Бешикташ выступает на правах годичной аренды. В текущем сезоне он провел за "орлов" 13 матчей и отличился 4 ассистами.
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