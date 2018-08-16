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Пьянич близок к подписанию нового контракта с Ювентусом, ориентировочная зарплата – 7 миллионов евро

20:34 7 Читати українською
Пьянич близок к подписанию нового контракта с Ювентусом, ориентировочная зарплата – 7 миллионов евро
Миралем Пьянич / Соцсети

Хавбек Ювентуса Миралем Пьянич может вскоре продлить контракт с туринским клубом.

Отец боснийца, а по совместительству его агент, Фахрудин Пьянич, уже прибыл в Турин и обсуждает новый контракт сына с руководством клуба, сообщает сайт известного журналиста alfredopedulla.com.

Ожидается, что новый контракт 28-летнего хавбека будет рассчитан до 2022 года, а заработная плата Пьянича составит 6,5-7 миллионов евро за сезон.

Ювентус отклонил предложение Реала по Пьяничу

Прошлый контракт Миралема действовал до 2021 года, а получал босниец 4,5 миллиона европейской валюты.

Напомним, в это межсезонье Пьянич интересовал Реал, Манчестер Сити и Челси.

Теги
Италия Миралем Пьянич Миралем Пьянич Ювентус Ювентус
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