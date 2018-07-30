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Пьяца хочет перейти в Фиорентину, – агент

22:59 10 Читати українською
Пьяца хочет перейти в Фиорентину, – агент
Марко Пьяца / соцсети

Агент хорватского нападающего Марко Пьяцы сообщил, что его клиента интересует вариант с Фиорентиной.

Марко Пьяца открыт для перехода в Фиорентину. Об этом сообщил агент футболиста.

Фиорентина усилилась игроком Ромы Жерсоном

"Спортивный директор Фиорентины Панталео Корвино сказал, что есть небольшое опоздание, и это правда.

Однако, всегда есть возможность, что Ювентус позволит Пьяце играть во Флоренции. Правда ли, что Марко нравится Фиорентина? Да, я могу это подтвердить", – сказал агент Fiorentinanews.com.

Пьяца заинтересовал Валенсию

Во второй части сезона Марко Пьяца выступал на правах аренды в Шальке. За это время он сыграл в 9 поединках во всех турнирах и забил 2 гола.

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