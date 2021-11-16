Главная команда Швейцарии во главе с Муратом Якиным вырвала прямую путевку на ЧМ-2022, из-за чего не сдерживала эмоций.

"Нати" разгромили Болгарию со счетом 4:0. Эта победа вывела их на первую строчку группы С и, соответственно, на Мундиаль в Катаре, ведь Италия оступилась в матче с Северной Ирландией.

Швейцария вырвала прямую путевку на ЧМ-2022 – видеообзор разгрома Болгарии

Празднование началось сразу после поединка в раздевалке, где были пиво, музыка и безумная радость. Продолжилось оно ночью за столом с громкими танцами, пением и алкоголем. Один из фрагментов опубликовала пресс-служба сборной Швейцарии.

К слову, кроме "Нати", участие на чемпионате мира 2022-го уже гарантировали Катар, Дания, Германия, Бразилия, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия и Англия.