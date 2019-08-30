Північнолондонське дербі, гладіаторський бій у Римі, Зінченко і Ко у погоні за Ліверпулем: топ-5 матчів євровікенду

Спекотні вихідні у Італії, важливий тест для Зідана, класика від Арсенала та Тоттенхема – у вас немає права пропустити цей євровікенд.

Манчестер Сіті – Брайтон

31 серпня, 17:00. Манчестер, Етіхад Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Чинний чемпіон Англії прогнозовано набирає оберти на старті нового сезону АПЛ. Проте, осічка у матчі з Тоттенхемом (2:2) в рамках другого туру мотивує "містян" ще більше, адже Ліверпуль вже на 2 залікових пункти попереду. Тим більше, що мерсисайдців очікує непростий виїзд до Бернлі, а чемпіонство, як всім відомо, завойовується вже на старті сезону. Результати жеребкування ЛЧ трохи скинули тягар з підопічних Гвардіоли, адже будемо відверті, Сіті отримало не надто важких суперників.

Кадрова ситуація у таборі чемпіона стабільна, але є певні пробіли. Хосеп Гвардіола не зможе розраховувати на травмованих Стоунза та Сане, також під питанням участь форварда Габріела Жезуса – бразилець відновлюється від пошкодження. Проте, іспанський фахівець має у своєму розпоряджені більш, ніж достатньо майстрів своєї справи, включно з українським захисником Олександром Зінченком, який став невід'ємною частиною переможної формули Гвардіоли.

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Щодо суперника, то Брайтон після трьох турів завоював 4 очки. Підопічні Грема Поттера нестабільно розпочали сезон (розгром Уотфорда та домашня поразка від Саутгемптона). Хоча, саме і цей "шторм" може стати головним козирем Брайтона у протистоянні з іменитим суперником. В минулому сезоні команди тричі зустрічались між собою і у всіх поєдинках фортуна посміхалась Манчестер Сіті.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Ювентус – Наполі

31 серпня, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Неаполітанці вважаються однією з команд, яка здатна нарешті припинити гегемонію "Старої синьйори" і зробити перший крок до цієї мети вони зможуть вже у другому турі. Феєрична перестрілка з Фіорентиною (4:3) у першому матчі сезону довела, що навіть за відсутності гучних трансферів (окрім форварда Лосано за 38 млн євро), Наполі буде змагатись за Скудетто. Неймовірна форма Роберто Інсіньє (нападник набрав 4 очки за системою гол+пас у першому матчі) може добряче полоскотати нерви туринській обороні.

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Ювентус розпочав новий сезон Серії А скромною перемогою над Пармою (1:0). Для туринців втрата чемпіонства буде рівноцінною повному провалу сезону, а перемоги над прямими конкурентами дадуть міцний фундамент для майбутнього тріумфу. Роналду і компанію рідко звинувачують у недооцінці суперника, тому не варто очікувати на розслабленість в цьому двобої, адже в Турині добре пам'ятають, як важко давались перемоги над Наполі у минулому сезоні. Ще одним фактором мотивації стане повернення Мауріціо Саррі, який нарешті дебютує в офіційному матчі Юве. Перший поєдинок італійський фахівець пропустив через серйозні проблеми зі здоров'ям. Саррі своїм прикладом нагадав, що куріння шкодить вашому здоров'ю, але чи заважає бути успішним тренером – питання відкрите.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Арсенал – Тоттенхем

1 вересня, 18:30. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Матч, який не потребує зайвого оголошення. Принциповість північнолондонського дербі ніколи не викликала сумнівів у вболівальників, в день цього матчу напруга у столиці Англії досягає максимуму. Арсенал та Тоттенхем є одними з основиних претендентів на топ-4 в АПЛ, але команди не забороняють собі помріяти і про чемпіонський титул. Суперники відносно однаково розпочали новий сезон, 6 очок у підопічних Емері та 4 залікових бали у фіналіста Ліги чемпіонів.

За останні 8 поєдинків чемпіонату Англії, підопічні Почеттіно здобули лише 2 перемоги, тому ще одна чергова втрата очок може добряче розізлити фанатів та керівництво клубу. У команди Емері ситуація трохи краща, проте млява гра у матчі з Ліверпулем (1:3) теж викликає занепокоєння у вболівальників "канонірів", особливо у ланці захисту. Значна частина оборонців Арсенала перебувають у лазареті.

Остання дуель цих суперників лише підтверджує рівність сил (нічия – 1:1). Ворожнеча вболівальників, боротьба за топ-4, тактична гра наставників – підносять цей поєдинок до категорії "must have".

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Лаціо – Рома

1 вересня, 19:00. Рим, Олімпіко

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Перший важливий іспит для Паулу Фонсеки біля керма "вовків". Важко назвати цих суперників претендентами на чемпіонство, але навіть без будь-якої турнірної мотивації такий матч подарує вболівальникам насолоду справжньої битви. Рома тернисто розпочала новий сезон, гольова перестрілка з Дженоа завершилась нічиєю (3:3). Натомість у таборі "орлів" святкували розгромну перемогу над Сампдорією (3:0). Атакувальні навички Едіна Джеко та Чіро Іммобіле, який сягнув відмітки у 100 голів в Серії А, гарантують – нудно не буде.

Фонсека переконаний, що його Рома ще потребує підсилення, в тому числі команда хоче підписати лідера Шахтаря. Лазарет "вовків" пустує, тому португальський фахівець зможе використовувати майже весь доступний йому арсенал "зброї". Лаціо теж не має особливих кадрових проблем. "Орли" здобули перемогу в кожному спарингу передсезонної підготовки і є фаворитом даного двобою, з чим погоджуються і букмекери. Минулорічні зустрічі цих суперників залишають більше питаннь, ніж відповідей (перемога Роми – 3:0, та звитяга Лаціо – 3:1).

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Вільяреал – Реал

1 вересня, 22:00. Вільярреал, Ель Мадригал

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Після повернення Зідана та зіркових трансферів королівського клубу, вболівальники очікували знову побачити колишню потужність команди, але поки ситуація спонукає сумніватись. Домашня нічия в другому турі Ла Ліги проти Вальядоліда (1:1), це зовсім не те, що хочуть бачити фанати "вершкових". Беручи до уваги переповнений лазарет мадридців (Іско, Азар, Хамес, Асенсіо та ще кілька гравців), 3 очки для Реала у цьому матчі будуть на вагу золота.

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Вільяреал теж не вражає на початку сезону. "Жовта субмарина" потішила вболівальників гостросюжетним трилером з Гранадою (4:4), але вже у наступному турі зазнала прикрої поразки від Леванте (1:2). Через травми команді не допоможуть захисник Альберто Морено та форвард Рубен Пенья. Минулого сезону Вільяреал зумів відібрати очки у "галактікос" (2:2) і був за крок до того, що зробити це двічі (2:3). Для господарів це апріорі буде складний поєдинок, але з нинішнім Реалом не варто одразу ховати усі шанси на залікові бали.

Прогноз "Футбол 24": 1:2