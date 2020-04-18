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Пиварич: Живем с Вербичем как одна семья

20:34 52 Читати українською
Пиварич: Живем с Вербичем как одна семья
Йосип Пиварич / Фото из открытых источников

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич рассказал о соседстве со своим одноклубником Беньямином Вербичем.

"Не боимся заразиться, потому что мы и дома видимся почти каждый день. Он, как и я, никуда не ездит, не выходит на улицу. Только иногда в продуктовый магазин, но во время походов туда мы ведем себя очень осторожно, соблюдаем все меры предосторожности и всегда лишний раз перестраховываемся. Надеваем перчатки, маски, стараемся минимизировать риск подхватить вирус.

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Бен контактирует только со своим братом, который остался у него на период карантина. Они часто приходят в нашу квартиру, так что мы сейчас практически живем с ними как одна семья: моя жена, дети, я и Вербич со своим братом. Мы живем в одном доме на соседних этажах, я на 26-м, а Беньямин на 25-м. Тренируемся вместе, потому что одному тренироваться тяжело", – цитирует Пиварича официальный сайт Динамо.

Напомним, карантин в киевском клубе продлится до 24 апреля.

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Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич коронавирус Йосип Пиварич Йосип Пиварич
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