Пиварич заверил, что Динамо выиграет чемпионат Украины в нынешнем сезоне

Защитник Динамо Йосип Пиварич считает, что его команда имеет преимущество над Шахтером в чемпионской гонке в УПЛ сезона 2019/20.

"Мы хорошо начали сезон, ведь выиграли Суперкубок Украины. Да, потом проиграли Шахтеру в УПЛ. Но чемпионат только начался. Все впереди. И Шахтер, и Динамо – это две очень хорошие команды. Но в этом году маленькое преимущество на нашей стороне, ведь у нас стабильный и сыгранный состав. Мы выиграем чемпионат Украины в этом сезоне.

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Динамо пополнило несколько новых футболистов. Команда очень хорошо приняла всех новичков. Все ребята отлично работают на тренировках и стараются.

Очень жаль, что опять не прошли в Лигу чемпионов. Мы очень сильно хотели играть в этом турнире, старались и переживали. Вы сами знаете, кому мы проиграли в прошлом году. Аякс затем дошел до полуфинала Лиги чемпионов. И Динамо – это единственная команда, которому они не забили на выезде.

Конечно, Брюгге не такая сильная команда, как Аякс, но тоже не слабая. Мы должны были играть лучше. Домашний матч мы проводили под давлением. Нам нужно было забивать два гола. Мы все время думали, как забить. А соперник ждал нашей ошибки и ловил на контратаках", – цитирует Пиварича Tribuna.com.

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