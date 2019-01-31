Пиварич: В понедельник медосмотр только подтвердил то, что я понял еще на поле

Защитник Динамо Йосип Пиварич прокомментировал свою травму коленного сустава.

"В понедельник обследование лишь подтвердило то, что я понял уже на поле. К сожалению, у меня был опыт трехлетней давности, и я вновь почувствовал серьезную травму, но только уже на другой ноге.

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Но что я могу сделать, если такое происходит? Могу лишь сказать, что в жизни многим людям приходится еще хуже. Сейчас, с одной стороны, у меня есть преимущество, ведь я знаю, что меня ждет, так как ранее переносил уже операцию и реабилитацию после такой травмы.

Это очень специфическое выздоровление – не простое ожидание и отдых, а тяжелая работа уже со второго дня после операции. Эта работа также является трудоемкой, психологически напряженной и просто длительной.

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Но я такой парень, что могу сотни раз повторить все упражнения и движения, продолжать двигаться вперед, когда это трудно. Я сам для себя создал такой образ, что это Бог послал мне травму", – сказал Пиварич Sportske Novosti.