Пиварич: У Цыганкова есть все, что и у ведущих игроков европейских клубов

Защитник Динамо Йосип Пиварич заявил, что киевляне могут гордиться своими молодыми воспитанниками.

"Присоединяюсь ко всем, кто хвалит Виталия Миколенко. Могу сказать только самое лучшее о его игре. Молодые игроки – это богатство Динамо. За ними будущее команды. Но им надо очень много работать, слушать подсказки старших игроков и тренера.

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Витя Цыганков – лидер команды. Вся игра строится через него. Он очень важный игрок для Динамо. У него есть все, что и у ведущих игроков европейских клубов", – цитирует Пиварича Tribuna.com.

Добавим, что Пиварич перебрался в Динамо летом 2017-го года. В прошлом сезоне хорват из-за разрыва крестообразных связок сыграл за киевлян всего 6 матчей.

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