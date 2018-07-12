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Франция – Хорватия: Пиварич стал первым футболистом в истории Динамо, который сыграет в финале Мундиаля

09:10 236 Читати українською
Франция – Хорватия: Пиварич стал первым футболистом в истории Динамо, который сыграет в финале Мундиаля
Йосип Пиварич / фото из соцсетей

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич установил интересное достижение и вошел историю Динамо.

Левый защитник Динамо Йосип Пиварич вышел в финал ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии и установил интересное достижение, сообщает Динамоманія.

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Хорват стал первым футболистом в истории "бело-синих", который будет играть в финале чемпионата мира.

К этому киевлянам подчинялись максимум бронзовые медали в составе сборной СССР (Островский, Серебряников, Сабо, Поркуян, 1966) и Голландии (Лэнс, 2014).

Напомним, вчера сборная Хорватии победила Англию со счетом 2:1 и вышла в финал ЧМ-2018.

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ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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