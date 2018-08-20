Пиварич получил вызов в сборную Хорватии

Наставник хорватов Златко Далич решил вызвать защитника Динамо Йосип Пиварича в национальную команду.

Хорватский защитник "бело-синих" Йосип Пиварич получил вызов в сборную, сообщает местный футбольный союз в Twitter.

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Сборная Хорватии сыграет товарищеский матч против Португалии 6 сентября, а также встретится с Испанией 11 сентября, в рамках дебютного матча в Лиге наций

Отметим, что бывший динамовец Домагой Вида также попал в список футболистов, которые получили вызов.

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