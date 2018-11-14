Пиварич получил государственную награду за серебро ЧМ-2018

Хорватский защитник киевского Динамо Йосип Пиварич получил почетную награду на родине.
Пиварич получил государственную награду за успешное выступление в составе сборной Хорватии на чемпионате мира-2018.
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Награду защитнику Динамо вручала президент Хорватии Калинда Грабар-Китарович.
Также награды удостоились и другие игроки "клетчатых" вместе с тренерским штабом.
Напомним, Хорватия завоевала серебряные награды на ЧМ-2018.
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