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Пиварич получил государственную награду за серебро ЧМ-2018

10:17 49 Читати українською
Пиварич получил государственную награду за серебро ЧМ-2018
Йосип Пиварич и Лука Модрич / Фото из соцсетей

Хорватский защитник киевского Динамо Йосип Пиварич получил почетную награду на родине.

Пиварич получил государственную награду за успешное выступление в составе сборной Хорватии на чемпионате мира-2018.

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Награду защитнику Динамо вручала президент Хорватии Калинда Грабар-Китарович.

Также награды удостоились и другие игроки "клетчатых" вместе с тренерским штабом.

Напомним, Хорватия завоевала серебряные награды на ЧМ-2018.

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Динамо Киев Динамо Киев ЧМ 2018 Лука Модрич Лука Модрич Йосип Пиварич Йосип Пиварич Хорватия Хорватия
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