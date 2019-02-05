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Пиварич показал, как передвигается после операции

14:38 6 Читати українською
Пиварич показал, как передвигается после операции
Йосип Пиварич / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Йосип Пиварич восстанавливается после тяжелой травмы.

Хорватский защитник опубликовал фотографию, где стоит на костылях и добавил подпись: "Первая тренировка выполнена".

Пиварич прооперирован в Загребе

Напомним, Йосип получил повреждение передних крестообразных связок колена в недавнем спарринге с пражской Спартой. Ожидается, что травма оставит защитника вне футбола на 4-5 месяцев, то есть Пиварич пропустит остаток сезона 2018/19.

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К слову, хорват мог покинуть Динамо уже в текущее трансферное окно. Вице-чемпионом мира интересовался Бетис.

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Йосип Пиварич Йосип Пиварич Динамо Киев Динамо Киев Тяжелая травма
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