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Пиварич: Первый матч против Аякса показал, что с ними можно играть и побеждать

27 августа 23:58 12 Читати українською
Пиварич: Первый матч против Аякса показал, что с ними можно играть и побеждать
Йосип Пиварич / фото ФК Динамо

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал о самых сильных игроков в составе Аякса.

"С нетерпением жду завтрашней игры, хотелось бы, чтобы она началась раньше. Я верю в нашу команду, мы чувствуем большую уверенность друг в друге. Очень рассчитываем на наших фанатов, надеюсь, завтра их соберется много. С их помощью и поддержкой, думаю, мы пройдем дальше.

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Мы знаем, что наш соперник – это очень хорошая команда, в которой собраны очень качественные игроки. Но первый матч показал, что с ними можно и нужно не только играть, но и побеждать.

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Наиболее опасны в составе соперника оба фланговых полузащитника Зиеш и Тадич, но и другие футболисты на своих позициях также достаточно сильны. Конечно, завтра мы постараемся атаковать и прессинговать соперника, поскольку нам необходимо забивать, но при этом нужно не забывать и об обороне своих ворот, ведь не менее важно не пропустить", – цитирует Пиварича официальный сайт Динамо.

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