Пиварич назвал самого опасного игрока в составе Шахтера

Хорватский защитник киевского Динамо Йосип Пиварич дал совет загребскому Динамо перед матчем группового раунда Лиги чемпионов с Шахтером.

"Самый опасный игрок Шахтера – Тайсон. Он может быть более быстрым с мячом, чем без него. Это игрок высокого класса, Динамо нужно уделить ему особое внимание", – приводит слова Пиварича пресс-служба УЕФА.

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Заметим, что Йосип является воспитанником загребского Динамо, в составе которого в свое время провел 115 поединков и забил 8 голов.

Напомним, поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Динамо Загреб онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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