Пиварич: Меня удивило решение Манджукича покинуть сборную Хорватии

Защитник Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич прокомментировал решение нескольких партнеров по национальной команде завершить выступления за вице-чемпионов мира.

"О том, что Субашич завершит карьеру в сборной, я знал еще раньше.

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Но вот Манджукич удивил. Я считал, что он останется еще на один отборочный цикл. Я понимаю и уважаю их решения, а также желаю успехов в дальнейшей карьере. Нет необходимости говорить, сколько они сделали для нашей сборной. Эти трое – настоящие герои", – цитирует Пиварича Sportske novosti.

Напомним, на чемпионате мира-2018 сборная Хорватии получила серебряные награды турнира.

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