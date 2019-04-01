toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РЕАЛ МАДРИД - УЭСКА ЖУНИОР МОРАЕС

Пиварич и Вида встретились в Киеве

13:55 70 Читати українською
Пиварич и Вида встретились в Киеве
Домагой Вида и Йосип Пиварич / ФИФА

Защитник Динамо Иосип Пиварич встретился со своим партнером по сборной Хорватии Домагоя известно в Киеве.

Экс-партнеры по Динамо Йосип Пиварич и Домагой Вида провели время вместе в украинской столице. Левый защитник киевлян опубликовал фото в своем Instagram.

Вида может покинуть Бешикташ летом – на экс-динамовца претендуют сразу 2 европейских гранда

Пиварич пока восстанавливается после тяжелой травмы, из-за которой в сезоне 2018/19 он уже на поле не выйдет. Вида пока играет за Бешикташ, но им уже интересуются европейские клубы.

Сборная Хорватии начала отборочный цикл Евро-2020 с победы над Азербайджаном и поражения от Венгрии, за которую выступает другой динамовец Тамаш Кадар.

Теги
Хорватия Хорватия Домагой Вида Домагой Вида Йосип Пиварич Йосип Пиварич Бешикташ Бешикташ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
20
мин
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук