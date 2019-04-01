Пиварич и Вида встретились в Киеве

Защитник Динамо Иосип Пиварич встретился со своим партнером по сборной Хорватии Домагоя известно в Киеве.

Экс-партнеры по Динамо Йосип Пиварич и Домагой Вида провели время вместе в украинской столице. Левый защитник киевлян опубликовал фото в своем Instagram.

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Пиварич пока восстанавливается после тяжелой травмы, из-за которой в сезоне 2018/19 он уже на поле не выйдет. Вида пока играет за Бешикташ, но им уже интересуются европейские клубы.

Сборная Хорватии начала отборочный цикл Евро-2020 с победы над Азербайджаном и поражения от Венгрии, за которую выступает другой динамовец Тамаш Кадар.