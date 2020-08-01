Пиварич готов вернуться в Динамо ради Луческу

Накануне столичный клуб объявил, что не будет продлевать контракт с футболистом. Однако, сам вице-чемпион мира со сборной Хорватии не спешит оставлять Динамо в прошлом.

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"Все возможности открыты. Я не спешу, трансферный период только начинается, я буду серьезно взвешивать все предложения. Вернуться в Киев? Если новый тренер будет заинтересован во мне, я поговорю с руководством клуба. Если мы договоримся об условиях, я могу вернуться в Киев.

Что касается загребского Динамо, то этот клуб всегда открыт для меня. Но ситуация та же, что и с киевлянами. Если они захотят меня подписать, мы будем сидеть за столом и говорить", – сказал Пиварич в комментарии Sportske jutarnj.

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