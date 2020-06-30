toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КАРПАТЫ БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Пиварич готов остаться в Динамо до конца карьеры, – СМИ

12:07 - Читати українською
Пиварич готов остаться в Динамо до конца карьеры, – СМИ
Йосип Пиварич / Сайт Динамо

Защитник Динамо Йосип Пиварич надеется продлить контракт с Динамо.

Вице-чемпион мира готов надолго остаться в Киеве ради семьи, утверждает Telegram-канал Шах и Шах.

Экс-тренер Динамо раскрыл причины провала бразильских легионеров в Киеве

Хорват якобы сообщил своим близким, что хотел бы получить новый контракт с Динамо и даже закончить здесь карьеру. Пиварич комфортно чувствует себя в Киеве, поэтому не желает ехать в другой город. Дочь 31-летнего хорвата как раз готовится к вступлению в первый класс, и родители надеются, что она будет учиться в столице Украины.

Добавим, что Пиварич пропустил значительную часть сезона 2019/20 из-за травмы колена. В его активе лишь 7 минут в чемпионате Украины и полуфинал Кубка против Миная.

Динамо потребує підсилення: капітан із Ліги чемпіонів, бомбардир за три мільйони і ще 4 кандидатури для Суркіса

blog_ava
Динамо получило еще одного конкурента в борьбе за Марича
11:10
2647
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Йосип Йосип Пиварич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона подписала Пьянича
    Іспанія — 29 июнь6356 Барселона подписала Пьянича
8
час
:
35
мин
Барселона
23:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук