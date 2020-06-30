Пиварич готов остаться в Динамо до конца карьеры, – СМИ

Защитник Динамо Йосип Пиварич надеется продлить контракт с Динамо.

Вице-чемпион мира готов надолго остаться в Киеве ради семьи, утверждает Telegram-канал Шах и Шах.

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Хорват якобы сообщил своим близким, что хотел бы получить новый контракт с Динамо и даже закончить здесь карьеру. Пиварич комфортно чувствует себя в Киеве, поэтому не желает ехать в другой город. Дочь 31-летнего хорвата как раз готовится к вступлению в первый класс, и родители надеются, что она будет учиться в столице Украины.

Добавим, что Пиварич пропустил значительную часть сезона 2019/20 из-за травмы колена. В его активе лишь 7 минут в чемпионате Украины и полуфинал Кубка против Миная.

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