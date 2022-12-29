Молодой хавбек пережил неприятный момент после разгромного поражения от Кристал Пелас, сообщает Goal.

Чилвелл вылетел до конца сезона – защитнику Челси таки нужна операция

Норвич проиграл 0:3, а фанаты "канареек" решили сделать из Гилмора козла отпущения. 20-летнему парню с трибун кричали: "Пи**уй обратно в Челси". Шотландец принадлежит лондонскому клубу, а этот сезон проводит в аренде.

Добавим, что в составе Норвича Гилмор отыграл 14 матчей и отличился одним ассистом.

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